واشنطن تدين اعتداء "داعش" على عشيرة عراقية

دانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، اعتداء تنظيم "داعش" على عشيرة عراقية شرقي البلاد، فيما أشارت إلى أن التنظيم مازال يشكل تهديدا أمنيا.

وقالت في بيان صحفي: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع".

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وأضافت: "تشكل هذه الهجمات دليلا آخر على أن داعش ورغم ضعفها لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وتابعت السفارة: "نقدم تعازينا القلبية الحارة لعوائل الضحايا بما فيهم الشيخ علي فضالة الكعبي".

المصدر: RT