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الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها السعودي بمسيرة والتحالف العربي يؤكد اعتراضه مسيرة حوثية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها السعودي بمسيرة والتحالف العربي يؤكد اعتراضه مسيرة حوثية
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهدافها "هدفا هاما" بمطار أبها الدولي في السعودية صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع إعلان التحالف العربي عن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2K المسيرة"، مضيفا أن الهدف أصيب إصابة مباشرة.

وأكد سريع أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

من جانبه، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، أطلقها الحوثيون لاستهداف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تعلن فيه جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.

المصدر: وكالات

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