الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها السعودي بمسيرة والتحالف العربي يؤكد اعتراضه مسيرة حوثية

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهدافها "هدفا هاما" بمطار أبها الدولي في السعودية صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع إعلان التحالف العربي عن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2K المسيرة"، مضيفا أن الهدف أصيب إصابة مباشرة.

وأكد سريع أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k المسيرة وكانت الاصابة مباشرة بفضل الله

عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 27, 2020

من جانبه، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، أطلقها الحوثيون لاستهداف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

#قيادة_القوات_المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه #المملكة.https://t.co/edVaYa0Z8E#واس_عامpic.twitter.com/76v7FxzjZe — واس العام (@SPAregions) October 27, 2020

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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تعلن فيه جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.

المصدر: وكالات