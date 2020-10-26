للمرة الثانية خلال ساعات.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها بمسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهدافها مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة، في ثاني هجوم من نوعه اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو المسير "تمكن وللمرة الثانية خلال ساعات من تنفيذ عملية هجومية جديدة على مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار"، مشيرا إلى أن "الإصابة كانت مسددة".

يأتي ذلك بعد تصريح مماثل صدر عن سريع قبل ساعات، وكذلك بعد إعلان التحالف العربي في وقت سابق من صباح اليوم عن تدميره مسيرة مفخخة للحوثيين كانت تستهدف الأراضي السعودية.

المصدر: RT