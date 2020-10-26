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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهدافها مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة اليوم الاثنين، وذلك في ثالث أيام تنفيذ عمليات مماثلة ضد أهداف سعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة من نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار"، مؤكدا إصابة الهدف.

وأضاف المتحدث أن هذه العملية تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قواته اعترضت ودمرت في الأجواء اليمنية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. 

المصدر: RT

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