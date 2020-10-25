البحرين توقع "اتفاقية تاريخية" مع الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية

أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع اتفاقية وصفتها بالتاريخية في مجال محاربة معاداة السامية مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي التابع لحكومة البحرين.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بمراقبة ومحاربة معاداة السامية، إيلان كار، على حسابه الرسمي في "تويتر": "وقعنا قبل قليل على اتفاقية تاريخية مع مركز الملك حمد العالمي التابع لمملكة البحرين لمحاربة معاداة السامية معا في الشرق الأوسط وخارجه، كما سنضع برامج لتعليم أطفال المنطقة على قيم التعايش السلمي".

Groundbreaking: We just signed an historic agreement with the Kingdom of #Bahrain’s @GlobalHamad Centre to fight #Antisemitism together in the Middle East and beyond. We will also create programs to teach the region’s children the value of peaceful coexistence. Thank you Bahrain! pic.twitter.com/8c38Mwi8Zo — U.S. Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) October 23, 2020

وأرفق كار هذه التغريدة بنسخة من مذكرة التفاهم المبرمة في واشنطن في 22 أكتوبر والتي اتفق بموجبها مكتب المبعوث الأمريكي ومركز الملك حمد على التعاون في "وضع وتطبيق برامج تقدم الاحترام المتبادل والتفاهم والتعايش السلمي بين العرب واليهود ودولهم الوطنية وبين جميع الناس في المنطقة".

وتقضي الاتفاقية بالتعاون بين الطرفين الأمريكي والبحريني في محاربة "كافة أشكال معاداة السامية، بما فيها معاداة الصهيونية ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وتأتي هذه المذكرة في ظل اتفاق السلام الذي أبرمته البحرين مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT