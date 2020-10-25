الاتحاد الإفريقي يعرض المساهمة في تهيئة ظروف ترسيم "الحل الدائم" في ليبيا

أبدت مفوضية الاتحاد الإفريقي استعدادها للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل دائم.

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ورحب رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي في بيان له أمس السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة في جنيف، معتبرا أنها خطوة هامة نحو إحلال السلام في البلاد.

وأشاد فكي بالعمل الذي قامت به جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الإفريقية لمساهمتها في جهود الوساطة التي أدت إلى الاتفاق.

وأضاف فكي أن "الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية فقط، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع"، داعيا "جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا توصل اللجنة العسكرية المشكلة من خمسة مسؤولين عسكريين من قوات "الجيش الوطني" وقوات حكومة الوفاق إلى توافق حول "فتح طرق برية وجوية، وإيقاف الخطاب الإعلامي التحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية"، إضافة إلى "طرد المرتزقة خلال 90 يوما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية".

المصدر: "الوسط"