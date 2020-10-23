بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي
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أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع سيصحبه انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.
- وليامز: طرفا النزاع الليبي اتفقا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة
- وليامز: الاتفاق المبرم ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية
- وليامز: الجانبان الموقعان على اتفاق وقف إطلاق النار أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى
يتبع..