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ويليامز: الاتفاق المبرم ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي

أخبار العالم العربي

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي
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أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع سيصحبه انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

- وليامز: طرفا النزاع الليبي اتفقا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة

- وليامز: الاتفاق المبرم ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية

- وليامز: الجانبان الموقعان على اتفاق وقف إطلاق النار أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى

يتبع..

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