عمليات بغداد تمنع حمل السلاح داخل وقرب ساحات الاحتجاجات

أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، توجيها بمنع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات الاحتجاجات التي من المقرر أن تتجدد يوم غد الأحد.

وقالت في بيان صحفي، إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

وأضافت: "تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وشددت القيادة على ضرورة أن "التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة".

وأشارت قيادة عمليات بغداد "إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص".

المصدر: RT