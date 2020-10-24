 
مباشر

موسكو تشيد باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

أخبار العالم العربي

موسكو تشيد باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا
Sputnik Ekaterina Chesnokova
مبنى وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0cx

أشادت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق الوطني الليبية و"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد
طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

وأصدرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقا رسميا على توقيع الطرفين، في جنيف، يوم الجمعة، على الاتفاق الدائم حول وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، قالت فيه إن موسكو تعتبر هذا الحدث "خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

وتابع نص التعليق: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف و"عدم السماح بالتقهقر إلى تناحر بين الأشقاء". 

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا