طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

توصلت حكومة الوفاق الليبية و"الجيش الوطني" خلال المفاوضات الجارية بينهما في جنيف إلى اتفاق وصفته الأمم المتحدة بالتاريخي بشأن وقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت اليوم جمعة بـ"إنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، و"عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء".

يتبع..