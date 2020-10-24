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مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية

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مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
حريق في مصر
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شهدت مدينة الإسكندرية المصرية، اليوم السبت، حريقا هائلا بعدد من أكشاك ومحال الباعة، في سوق تجاري بمحطة مصر، دون حدوث إصابات.

مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية

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وأشارت مديرية الأمن في الإسكندرية، إلى أن مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بعدد من الأكشاك والمحال التجارية، على شريط "الترام" بمحطة مصر.

وتوجهت القوى الأمنية، وقوات إدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأدى الحريق إلى احتراق عدد من المحال والأكشاك في السوق، دون أن يسفر عن ضحايا، وتبين في التحقيق الأولي أن الحريق نجم عن "ماس كهربائي"، وتكمل النيابة العامة تحقيقها.

مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية

المصدر: "الوطن"

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