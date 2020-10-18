 
مباشر

مصر تسجل 138 حالة إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 138 حالة إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Reuters
أحد الطواقم الطبية في مصر - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oypt

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم السبت، عن تسجيل 138 حالة إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 126 إصابة و11 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 105297، فيما بلغ عدد الوفيات 7109 حالات وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 98157، بعد تسجيل شفاء 68 مصابا في اليوم الأخير.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا