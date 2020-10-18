مصر تسجل 138 حالة إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم السبت، عن تسجيل 138 حالة إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 126 إصابة و11 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 105297، فيما بلغ عدد الوفيات 7109 حالات وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 98157، بعد تسجيل شفاء 68 مصابا في اليوم الأخير.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT