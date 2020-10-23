فلسطين.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في غزة و"الجهاد" تتوعد

شنت طائرات ومروحيات إسرائيلية فجر الجمعة سلسلة غارات على مواقع وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا للمقاومة يتبع لكتائب القسام شمال غرب النصيرات وسط القطاع، كما قصفت هدفا آخر في منطقة العمور بين رفح وخان يونس جنوبي القطاع".

وأوضحت المصادر، أن "الطيران الحربي عاود قصف شرق خان يونس بصاروخ واحد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي، إن "مقاتلات حربية ومروحيات تابعة للجيش قصفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق الصواريخ في وقت سابق".

#عاجل شنت مقاتلات حربية وطائرات أخرى قبل قليل غارات جوية على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في قطاع #غزة حيث تم استهداف موقع لانتاج وسائل قتالية بلاضافة الى بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل https://t.co/YVCXWKzLNG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2020

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عقب الغارات إن "المقاومة جاهزة لأي تصعيد ومعادلة القصف بالقصف قائمة".

ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات الغلاف جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، حيث تم اعتراض أحدهما من قبل منظومة القبة الحديدية".

المصدر: "وكالات فلسطينية"