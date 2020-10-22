إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات والقبة الحديدية تعترض أحدهما

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، واعتراض أحدهما.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على "تويتر"، أن "صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وتم اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية".

#عاجل أطلق مخربون من قطاع #غزة صاروخين نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض احد الصاروخيْن من قبل منظومة القبة الحديدية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2020

ولم يذكر المتحدث أي معلومات عن الصاروخ الثاني أو محل سقوطه، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة في محيط القطاع، وبالتحديد في عسقلان، فيما لم يعلن عن أي خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: RT + "وكالات"