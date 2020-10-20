انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة

قالت مراسلة RT، مساء يوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات محيط غزة.

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق غلاف غزة، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: "هناك من يصنع السلام وهناك من يواصل التخريب".

#عاجل أطلق مخربون فلسطينيون قبل قليل قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل #القبة_الحديدية. هناك من يصنع السلام وهناك من يواصل التخريب. حسبي الله ونعم الوكيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2020

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، عقب اكتشاف الجيش لنفق على حدود جنوب قطاع غزة.

#عاجل

كشفت قوات جيش الدفاع اليوم نفقًا إرهابيًا هجوميًا اجتاز الأراضي الإسرائيلية انطلاقًا من جنوب قطاع غزة في منطقة خانيونس. pic.twitter.com/wVgnG301fe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2020

وفى وقت سابق هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية