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انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة

أخبار العالم العربي

انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة
Reuters
إنطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة
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قالت مراسلة RT، مساء يوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات محيط غزة.

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق غلاف غزة، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: "هناك من يصنع السلام وهناك من يواصل التخريب".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، عقب اكتشاف الجيش لنفق على حدود جنوب قطاع غزة.

وفى وقت سابق هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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