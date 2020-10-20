نتنياهو لدى استقباله الوفد الإماراتي: اليوم نصنع التاريخ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله وفد الإمارات الرسمي في مطار بن غوريون، على أنه "اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة لأجيال".

وقال نتنياهو: " هذه هي الزيارة الرسمية الأولى من الإمارات، اليوم نوقع 4 اتفاقيات من شأنها أن تغير الأمور، في المجال الاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران".

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للولايات المتحدة قائلا: "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لولا الدعم الأمريكي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السلام الرائع".

ووصل وفد إماراتي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسؤولين إماراتيين منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، على أن يجري لاحقا التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات، والعلوم والتكنولوجيا.

ورافق الوفد الإماراتي وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الاثنين.

من جهتها، كتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، في تغريدة على "تويتر"، قبيل انطلاق الرحلة: "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل".

وأضافت: "الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية، حميد عبيد الطاير، ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.

This morning UAE prepares to send its first official delegation to Israel, led by HE Obaid Al Tayer and HE Abdulla Bin Touq, and accompanied by US Treasury Secretary Steven Mnuchin pic.twitter.com/V6o1v8QbuU — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) October 20, 2020

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين، التي وقعت يوم الأحد الماضي رسميا اتفاق إقامة العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994، ومصر عام 1979.

المصدر: "معا"