بعد غيبوبة استمرت 15 عاما.. فيديو لـ"الأمير النائم" يثير ضجة! (فيديو)

ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم "الأمير النائم".

ويظهر الأمير في الفيديو المتداول وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده، فيما بدا أنه نوع من الاستجابة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها "الأمير النائم" ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

وقالت في تعليق عام 2019: " الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة لم يستطع الخروج منها منذ ذلك الحين، ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

🔴 فيديو الأمير النائم

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة ... الأمير النائم الوليد بن خالد يحرك يده ...

اللهم ردّ له عافيته كما رددت البصر ليعقوب وكما بقدرتك انجبت مريم من غير زوج وأخرجت يونس من بطن الحوت وحملت زوجة ابراهيم عليه السلام وهي عقيم ...

يا رحمن يارحيم نسألك برحمتك أن تشفيه pic.twitter.com/QSeOOaKLkw — يحيى الغماري (@yahyaalghamri) October 19, 2020

الحافظ القادر الرحمن الرحيم . الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين ، يارب لك الحمد والشكر . pic.twitter.com/bLC7lYbmpN — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 25, 2019

المصدر: وكالات