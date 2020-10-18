لأول مرة.. الملك سلمان يعين امرأة مساعدا لرئيس مجلس الشورى

في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة للسعودية، عين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول امرأة في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى.

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وأصدر الملك سلمان، اليوم الأحد، أمرا ينص على تعيين حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

ويمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية لا تتمتع بأي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه عاهل المملكة.

ويضم مجلس الشورى 150 عضوا من بينهم 30 امرأة وذلك منذ عهد العاهل السعودي السابق، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر في حينه بتخصيص 20% من مقاعد هذه المؤسسة للنساء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية