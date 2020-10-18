الملك سلمان يصدر أوامر بتكوين مجلس الشورى

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أوامر جديدة خاصة بتكوين مجلس الشورى في المملكة.

وتنص أوامر العاهل السعودي على تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ.

كما تضمنت الأوامر تعيين ‫مشعل السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وتمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية لا تتمتع بأي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه عاهل المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية