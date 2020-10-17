الأزهر يندد بقرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة

أعرب الأزهر الشريف في مصر، عن إدانته بأشد العبارات، إعلان إسرائيل الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال الأزهر في بيان إن "هذا القرار يمثل تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين".

وجدد الأزهر التشديد على "موقفه الرافض لمثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع"، مشددا على أنها "لن تغير من حقيقة عروبة الأرض، وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم صاحب الحق والأرض".

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وطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات للوقوف "ضد هذه التصرفات الاستعمارية التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويدفع بها الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيدات، والتي تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وقرارات المرجعيات الدولية، وكل القوانين المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها".

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 12159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، ما يعد رقما قياسيا منذ 2012.



ناصر حاتم

المصدر: RT