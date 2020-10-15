مصر.. تسجيل 11 حالة وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم الخميس، عن شفاء 91 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98011.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 118 إصابة ثبت أنها (إيجابية) بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 105033 حالة، بينها 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 وفاة.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT