مصر.. 98 حالة شفاء و10 وفيات جديدة كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الثلاثاء، عن شفاء 98 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 139 إصابة ثبتت إيجابيتها، و9 وفيات جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، بلغ 104787 حالة بينها 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 وفاة.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT