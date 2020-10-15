مصر.. السيسي يوقف طابور قوات الشرطة بسبب كلمة والدة أحد الضباط (فيديو)

أوقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الضباط أن تستكمل حديثها.

وقال الرئيس المصري خلال مقاطعة كلمة والدة أحد الضباط الذين قتلوا خلال مواجهة الإرهابيين: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية