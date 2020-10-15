مسؤول عراقي لـRT: نسعى إلى إعادة الأرشيف السياسي العراقي من واشنطن

أكد وكيل وزارة الثقافة العراقية، نوفل أبو رغيف، اليوم الخميس، سعي حكومة بلاده إلى إعادة الأرشيف السياسي العراقي من واشنطن، بعدما سيطرت عليه القوات الأمريكية أثناء غزو العراق.

وقال لـRT، إن "المساعي مستمرة من قبل الحكومة لإعادة الأرشيف المتعلق بقضية الأنفال، وكذلك حزب البعث، والأقبية والسجون السرية، وأرشيف الأمن والمخابرات".

وأضاف، أن "هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في إعادة الأرشيف للعراق".

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية، عن إعادة الولايات المتحدة 6 ملايين وثيقة من أرشيف حزب البعث العراقي السابق إلى بغداد بواسطة طائرة شحن عسكرية أمريكية.

وبعد أسابيع نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريرا عن أرشيف حزب البعث العراقي المُعاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن "لا أحد يعرف مكانه في بغداد".

المصدر: RT