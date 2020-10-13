وزير داخلية الوفاق: ليبيا جاهزة لاتفاق سياسي شامل

اعتبر وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أن ليبيا جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين، مؤكدا أن نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك.

وصرح الوزير لدى لقاء جمعه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل في طرابلس، بأن "ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات وخاصة الخدمية منها".

وأضاف أن "الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيدا عن أي جهوية أو مناطقية".

ونقل المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إعراب السفير الأوروبي عن أمله في "عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي".

كما استعرض الجانبان ملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة المجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية