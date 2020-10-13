المغرب.. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة سيصل إلى 10 آلاف مسجد، ابتداء من صلاة يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة".

وأكدت، على أنه "ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها".

وشددت، على أنها ستتابع تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي في البلاد.

وسجل المغرب إجمالي إصابات بكورونا بلغ 156946 حالة، و2685 وفاة.

المصدر: "هسبريس"