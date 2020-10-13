الأردن.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الألفين للمرة الأولى

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الثلاثاء عن تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

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وحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد تم تسجيل 7 إصابات لوافدين إلى المملكة فيما كل الإصابات الباقية محلية.

ولفت الإيجاز الصحفي إلى أن عدد المصابين الإجمالي بلغ حتى الآن 28127 حالة.

كما تم تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 225 حالة.

وسجلت 142 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، فيما تم إجراء 25736 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1464941 فحوصات.

المصدر: عمون