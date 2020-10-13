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الأردن.. قرار بدفن موتى كورونا على الطريقة التقليدية

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الأردن.. قرار بدفن موتى كورونا على الطريقة التقليدية
Reuters
صورة أرشيفية
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أكدت مصادر طبية أردنية، أن وزارة الصحة خاطبت مديرية الطب الشرعي بالعمل على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة للأوبئة بخصوص دفن وفيات كورونا على الطريقة التقليدية.

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وأكدت وزارة الصحة الأردنية على أنه "سيتم التعامل مع الموتى أثناء عملية الغسل والتكفين ضمن بروتوكولات السلامة العامة، من لبس كمامات وقفازات ومراييل، على أن توضع الجثة بعد الغسيل والتكفين في كيس إخلاء بلاستيكي، ثم تدفن في المقابر الاعتيادية حسب رغبة الأهل".

وتجاوز عدد المصابين بالوباء في المملكة حاجز الـ26 ألفا، فيما بلغت الوفيات 207 حالات.

المصدر: وكالات

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