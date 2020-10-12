مصدر غربي لـRT: القلق من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق لم ينته

كشفت مصادر غربية اليوم الاثنين، أن قلق البعثات الدبلوماسية في العراق من تجدد الاستهداف أو شن هجمات "عدائية" عليها، لم ينته.

وقال المصدر وهو مسؤول سياسي في إحدى السفارات الأوروبية في بغداد لـRT، إن "القلق ما زال يراودنا، ونعتقد بأن هناك هجمات قد تشن على البعثات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الذي قد يشهد احتجاجات كبيرة".

وأضاف: "بصراحة أننا خائفون، وطلبت أغلب السفارات من الحكومة العراقية تعزيز الإجراءات الأمنية لحمايتها".

وتتعرض البعثات الدبلوماسية في العراق إلى تهديد بالاستهداف، خاصة الأمريكية التي قيل إنها "قد تغلق"، لكن الحكومة العراقية تقوم منذ أسابيع بطمأنة المجتمع الدولي بأنها ستتمكن من حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

المصدر: RT