البحرية اليمنية توقف 130 مهاجرا إفريقيا قبالة الحديدة

أوقفت دوريات تابعة للقوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن اليوم الأحد قاربا، حمل 130 مهاجرا إفريقيا قادمين من جيبوتي بطريقة غير شرعية عبر البحر الأحمر.

وأفاد رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل المحولي بأنه "بعد وصول بلاغ عن عملية تهريب الأفارقة قامت قيادة اللواء بنشر دورية بحرية من السرية المرابطة في مديرية ميون ودورية من الكتيبة الثالثة في قطاع العرضي وثالثة من الكتيبة الثانية في باب المندب وأخرى برية".

وأشار إلى أنه "تم إيقاف القارب والقبض على جميع طاقمه، و130 مهاجرا إفريقيا كانوا قادمين من دولة جيبوتي قبل محاولة هروبهم في منطقة الحريقية بمديرية ذو باب، وقامت السلطات بالتحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية".

وأكد أن قوات لواء باب المندب، "تقوم باتخاذ سبل الحماية كافة بتشدد منافذ التهريب وضبط المهربين في الساحل الغربي لليمن".

وحققت "القوات المشتركة" الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤخرا كثيرا من النجاحات والإنجازات الأمنية، تمثلت بالقبض على مئات الأشخاص القادمين من القرن الإفريقي بطريقة غير شرعية، وكذا ضبط مواد ممنوعة ومهربة.

المصدر: RT