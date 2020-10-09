الكويت تنفي أنباء استئناف الرحلات المباشرة مع دول محظورة

نفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، صحة الأنباء عن استئناف الرحلات المباشرة من بعض الدول المحظور الطيران منها إلى الكويت في إطار قيود منع تفشي فيروس كورونا.

وأضافت في تغريده على تويتر، أن قائمة الـ34 دولة المحظور الطيران القادم منها "ما زالت كما هي، ولم تتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن".

الطيران المدني : لا صحة لما يتداول عن فتح الطيران المباشر من بعض الدول المحظور الطيران القادم منها حيث مازالت قائمة ال 34 دولة المحظور الطيران القادم منها كما هي ولم يتم اضافة او الغاء أيا من الدول المذكورة حتى الآن . pic.twitter.com/hVx24qvrUL — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) October 8, 2020

المصدر: RT