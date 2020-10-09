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الكويت تنفي أنباء استئناف الرحلات المباشرة مع دول محظورة

أخبار العالم العربي

الكويت تنفي أنباء استئناف الرحلات المباشرة مع دول محظورة
Yasser Al-Zayyat / AFP
طيران الكويت
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نفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، صحة الأنباء عن استئناف الرحلات المباشرة من بعض الدول المحظور الطيران منها إلى الكويت في إطار قيود منع تفشي فيروس كورونا.

وأضافت في تغريده على تويتر، أن قائمة الـ34 دولة المحظور الطيران القادم منها "ما زالت كما هي، ولم تتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن".

المصدر: RT

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