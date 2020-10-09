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مصر تصدر قرارا بخصوص كبار السن المتجاوزين 60 و70 عاما

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مصر تصدر قرارا بخصوص كبار السن المتجاوزين 60 و70 عاما
Reuters
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أصدر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام مجانا.

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كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأوضح المحافظ، فى بيان له اليوم، أن "هاتين الفئتين لا تحتاجان لأي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل الكارنية الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية".  

وأكد أن "هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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