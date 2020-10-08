رئيس الحكومة الإسباني: نراهن على الجزائر في المغرب العربي وإفريقيا

قال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، إن وباء كورونا غير موازين العالم وفرض عقد تحالفات جديدة وقوية، مؤكدا أن بلاده تراهن على الجزائر بسبب حضورها القوي في المغرب العربي وإفريقيا.

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وشدد سانشيز خلال انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني، أن التعاون يجب أن يكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم، مؤكدا على ضرورة القيام بعملية انتقالية رقمية وبيئية وأيضا إتاحة الفرص للشباب بالإضافة للمساواة بين الرجال والنساء.

وأضاف سانشيز قائلا: "نحن أمام لحظة تاريخية ويجب أن نكون في مستوى هذه الاستثنائية"، لافتا إلى أن بلاده تبنت هذا الأسبوع خطة عمل للصمود أمام فيروس كورونا ولتحديث الاقتصاد".

ووصف سانشيز الجزائر وإسبانيا بالحليفين الاستراتيجيين، والذي يجمعهما الكثير على كافة الأصعدة، مضيفا أن "الجزائر من بين البلدان التي نراهن عليها في استراتيجيتنا على المدى المتوسط والبعيد، خاصة وأن حضورها قوي بالمغرب العربي والقارة الإفريقية".

من جهة أخرى، وقعت الجزائر وإسبانيا مذكرة تفاهم للعمل معا من أجل تطوير البيئة والأرياف.

المصدؤ: النهار أونلاين