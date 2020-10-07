رئيس الحكومة الإسبانية يزور الجزائر يوم الأربعاء

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الجزائر غدا الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن زيارة سانشيز ستدوم يومين، وسيرافقه خلالها "وفد هام".

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة الإسباني "سيلتقي برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما سيعقد جلسة عمل مع الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد".

يذكر أن الجزائر تزود مدريد بنصف حاجاتها من الغاز الطبيعي، فيما تبقى مسألة ترسيم الحدود البحرية نقطة خلاف بين البلدين.

المصدر: وكالات