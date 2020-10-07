مصر.. فقدان خاتم شعار الجمهورية "ختم النسر".. (صورة)

نشرت وزارة الخارجية المصرية، أعلانا ثانيا عن فقدان خاتم شعار الجمهورية "ختم النسر".

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ونشر الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وختم الدولة المصرية، طبقا للقانون المصري، هو المعبر عنه في المرسوم الصادر في 10 ديسمبر عام 1923، بشأن شعار الدولة وخاتمها، والذي نص في مادته الخامسة، على أن "حفظ خاتم الدولة موكل إلى وزير الحقانية (العدل) حاليا، وهو مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخرى التي بالنظر لأهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن يكون مبصومة بخاتم الدولة".

وتتولى مصلحة سك العملة، صناعة وتوريد أختام شعار الجمهورية، ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه؛ حتى يسهل الاستدلال على معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية على المستند بختمها إياه بختم النسر، في حالة استغلاله في التزوير أو التزيف أو فقدان الختم، ولإمكان تلاقي وقوع حوادث الاختلاس في الأموال العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية