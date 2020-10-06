أمير قطر والرئيس الأفغاني يبحثان العلاقات بين الدولتين والوضع في أفغانستان
Reuters Ibraheem Al Omari + Mohammad Ismail
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عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأنه جرى أثناء المباحثات "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات".
كما ذكرت الوكالة أن المباحثات تناولت أيضا "مستجدات الأوضاع في أفغانستان في ظل مفاوضات السلام الأفغانية الجارية حاليا في الدوحة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان".
وكان الرئيس الأفغاني قد وصل للديوان الأميري في وقت سابق، ضمن زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
المصدر: قنا