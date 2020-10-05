"تفاؤل حذر" بشأن التوصل الى حل للنزاع الليبي

أبدت الحكومة الألمانية "تفاؤلا حذرا" بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد يوم الاثنين بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما في سبتمبر.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحافي في برلين: "هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر"، لافتا إلى وجود "مؤشرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي".

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وأضاف ماس الذي ترأس الاجتماع عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الجمعية العامة للمنظمة الأممية: "نعتقد أن ثمة فرصة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة".

وصرح غوتيريش بأن "التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإنجاز تقدم حقيقي سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة في البلد النفطي "حكومة الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، وحكومة في الشرق منبثقة من برلمان منتخب مالية للمشير خليفة حفتر.

وقد كثفت ألمانيا الجهود الدبلوماسية لحمل الطرفين على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، بالإضافة إلى حث القوى الإقليمية للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونظمت برلين بالفعل مؤتمرا دوليا حول ليبيا في يناير تمحور حول عدم تدخل الجهات الإقليمية في البلد واحترام حظر الأسلحة، لكن مقرراته ظلت حبرا على ورق.

وأوائل سبتمبر، مهدت مشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.

المصدر: أ ف ب