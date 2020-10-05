وفدا مجلس الدولة والبرلمان الليبيين يؤكدان تحقيق تقدم إيجابي في المفاوضات بالمغرب

أعلن وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى المفاوضات في المغرب، تحقيق تقدم إيجابي، وأكدا عزمهما العمل على التوصل لاتفاق حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية في ليبيا.

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وأفاد الوفدان، في بيان مشترك أصدراه عقب مفاوضات بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الاثنين، بـ"التوصل في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية"، مؤكدين وجود "عزم على استكمال العمل على المعايير في أقرب وقت".

وأضاف الوفدان: "سادت المشاورات روح التفاؤل ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير المناصب السيادية".

كما دعا وفدا مجلس النواب والدولة في بيانهما الأطراف الدولية إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق "نتائج إيجابية".

من جانبه قال ممثل مجلس النواب الليبي في اجتماع بوزنيقة، يوسف العقوري، إن الوفدين حققا تقدما جوهريا حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية "وما زال التباحث مستمرا لإيجاد صيغة شاملة".

وتستضيف مدينة بوزنيقة المغربية مفاوضات مستمرة منذ سبتمبر الماضي بين مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، ومجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بعد إعلان الجانبين وقف إطلاق النار في البلاد شهر أغسطس.

المصدر: وكالات