رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي يدعو إلى مقاطعة "كل ما هو تركي"

دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان، إلى مقاطعة البضائع التي كان يتم توريدها من تركيا إلى المملكة، على خلفية توتر مستمر في العلاقات بين البلدين.

وقال العجلان، في تغريدة نشرها أمس السبت عبر موقع "تويتر": "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص، وتأتي هذه الدعوة وسط تقارير من التجار عن أن الخلافات بين السعودية وتركيا تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.

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واتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل بضائع من تركيا إلى المملكة مرجحة أن التوتر السياسي بين القوتين الإقليميتين ينتقل تدريجيا إلى المجال التجاري، بينما حذر مسؤول تركي مطلع على الموضوع من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

المصدر: RT + وكالات