الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم السبت، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في جبهة المخدرة غربي مأرب، خلال هجوم خاطف أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".



وأضاف المصدر أن "طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها للحوثيين، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية منها تدمير 4 أطقم وعربتين ودبّابة ومصرع جميع من كانوا على متنها".

المصدر: "سبأ"