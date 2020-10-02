الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية "سد النهضة"

كشف قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا، عن قدرة قواته في تأمين سد "النهضة"، بعد حديث حول مدى إمكانية جيش بلاده في تأمين السد.

وقال مرداسا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إثيوبية: "لا يمكن حتى لطائر أن يمر بدون إذن منا"، مؤكدا تأمين المحيط الخاص بسد النهضة بشكل كبير من قبل سلاح الجو الإثيوبي.

ولفت مرداسا إلى أنه يتم تأمين سد النهضة على مدار اليوم وخلال الأربعة والعشرين ساعة وكذلك أيام الأسبوع السبعة، مشيرا إلى نشر وانتشار القوات الجوية لحماية سد النهضة الإثيوبي.

واستبعدت القوات الجوية الإثيوبية من خلال تصريحات قائدها احتمالية شن أي هجوم على السد من أي عدو على حد تعبيرها، مؤكدا أن هناك خطة محكمة لصد أي هجوم على السد أو محاولة المساس به، بحسب ما نشره موقع mereja الإثيوبي.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية قال مرداسا: "هناك قوة ولدى إثيوبيا القدرة والاستعداد الحاليين لتأمين المصالح الخاصة بها".

وأشار إلى أن القوات الجوية الإثيوبية "مجهزة بشكل أفضل من أي وقت مضى بأعضائها وأفرادها والتكنولوجيا الحديثة".

وحول إمكانيات بعض الطائرات الخاصة بإثيوبيا قال مرداسا إنهم يمتلكون طائرات ومقاتلات لديها القدرة على الطيران لمسافات بعيدة وفي مدة زمنية أكبر من 4 ساعات كما تم إنشاء نظام لمراقبة وإعطاء الأوامر وتنفيذ مهام القوات الجوية الإثيوبية من خلال مركز عمليات واحد.

وقال إن القوات الجوية تدرك تماما أهمية حماية سد النهضة الإثيوبي الكبير من أي هجوم كما تؤمن أيضا المشاريع الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أن القوات الجوية ستواصل مراقبة السد وحمايته، مشيرا إلى أن القوات الجوية الإثيوبية ستحول وتمنع أي عمليات تحرش بمصالح إثيوبيا العليا وستمنع أي هجوم.

المصدر: وكالات