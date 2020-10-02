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مصر تواصل إرسال الطائرات العسكرية المحملة بالمخابز إلى السودان

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مصر تواصل إرسال الطائرات العسكرية المحملة بالمخابز إلى السودان
Sputnik
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أعلنت القوات المسلحة المصرية إقلاع طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان.

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وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أن هذه هي الرحلة الثالثة للطائرات وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية "المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين فى أزمتهم الأخيرة".

يذكر أن مصر تعهدت بإرسال 10 مخابز آلية إلى السودان، تنوي تزويد الخرطوم بها لدعم جهودها في حل أزمة الخبز.

ويصطف السودانيون في طوابير طويلة بصورة يومية، للحصول على الخبز في ظل نقص حاد في الدقيق المدعوم.

المصدر: RT

 

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