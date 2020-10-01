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طائرات عسكرية مصرية تتوجه للسودان بخطوط إنتاج خبز ميدانية لإنهاء الأزمة

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طائرات عسكرية مصرية تتوجه للسودان بخطوط إنتاج خبز ميدانية لإنهاء الأزمة
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أعلنت القوات المسلحة المصرية إقلاع طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان.

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وأشارت إلى أن هذه هي الرحلة الثانية للطائرات وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية  والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين فى أزمتهم الأخيرة.

يذكر أن مصر تعهدت بإرسال المخابز الآلية إلى السودان من أصل 10 مخابز تنوي تزويد الخرطوم بها لدعم جهودها في حل أزمة الخبز.

ويصطف السودانيون في طوابير طويلة بصورة يومية، للحصول على الخبز في ظل نقص حاد في الدقيق المدعوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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