مصر.. "أنا النبي والمهدي".. مختل عقليا يقتل مسنا في أحد المساجد

أقدم رجل مختل عقليا على قتل رجل مسن أثناء الصلاة بمسجد بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية في مصر.

وقال شهود عيان، إن القاتل ردد قبل ارتكاب جريمته: "أنا المهدي المنتظر، أنا نبي الله".

وذكرت الشرطة، أن القتيل بلغ من العمر 65 عاما، وتوفي إثر إصابته بطعنة سكين، أثناء أدائه صلاة فجر اليوم في مسجد بقرية الأسدية.

وأشارت الشرطة، إلى أن القاتل مختل عقليا يعيش مشردا في الشوراع، وهو في الأربعينات من العمر.

وذكرت الشرطة، أن القاتل اقتحم المسجد وردد عبارات بينها "انا المهدي المنتظر.. انتم مشركين.. أنا نبي الله".

وقالت الشرطة: "استل المهاجم سكينا من بين طيات ملابسه وسدد طعنة للمجني عليه ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته، فيما تمكن باقي المصلين من السيطرة على الجاني".

وقامت الشرطة بعد ذلك باعتقال القاتل، وتواصل التحقيق في الحادث.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT