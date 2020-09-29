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سوريا.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 4148

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سوريا.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 4148
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أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 30 إصابة سجلتها الاثنين.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4148، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 197".

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وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1088.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين 15 في ريف دمشق، و11 في حمص، و7 في حلب، و6 في طرطوس، و5 في دمشق، و2 في السويدا.

المصدر: وكالات

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