الأمن السعودي يعرض أسلحة الخلية الإرهابية التي فككها أمس (صور)

عرض الأمن السعودي الأسلحة المضبوطة في حوزة أفراد الخلية الإرهابية التي فككها أمس الاثنين، وقال إن عناصرها تلقوا التدريب على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين تابعين للخلية.

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وشملت المضبوطات أجهزة تنصت متطورة، وجهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية، وعبوات تحتوي على مواد كيميائية، ومفاتيح استقبال دائرة كهربائية، ورشاشات كلاشنكوف وغيرها من الأسلحة.

كما ضبطت في حوزة الخلية ملابس عسكرية، ومنظار قناصة، وأجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول.

ضبط عدد (11) جهاز هاتف محمول، عدد (2) جهاز لوحي ذكي، عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.#واس_عامpic.twitter.com/f4lIjdq2IV — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

ضبط عدد (4) أجهزة تنصت متطورة، عدد (1) مكينة لحام، عدد (4) رشاش كلاشنكوف ،عدد (1) بندقية G3، عدد (1) بندقية قناص، عدد (2) مسدس، عدد (1) بندقية صيد هوائية، عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة، عدد (18) مخزن رشاش ومسدس، حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة..#واس_عامpic.twitter.com/bL2h3dpNIY — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

ضبط عدد (11) جهاز هاتف محمول، عدد (2) جهاز لوحي ذكي، عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.#واس_عامpic.twitter.com/f4lIjdq2IV — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

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ثانياً : ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات كالآتي:

عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك، عدد (67) فتيل متفجر، عدد (51) صاعق متفجر كهربائي..#واس_عامpic.twitter.com/TGngPrdzrc — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

المصدر: واس