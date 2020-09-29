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الأمن السعودي يعرض أسلحة الخلية الإرهابية التي فككها أمس (صور)

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يعرض أسلحة الخلية الإرهابية التي فككها أمس (صور)
أرشيف
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عرض الأمن السعودي الأسلحة المضبوطة في حوزة أفراد الخلية الإرهابية التي فككها أمس الاثنين، وقال إن عناصرها تلقوا التدريب على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين تابعين للخلية.

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وشملت المضبوطات أجهزة تنصت متطورة،  وجهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية، وعبوات تحتوي على مواد كيميائية، ومفاتيح استقبال دائرة كهربائية، ورشاشات كلاشنكوف وغيرها من الأسلحة.

كما ضبطت في حوزة الخلية ملابس عسكرية، ومنظار قناصة، وأجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول.

المصدر: واس

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