سوريا.. إعادة فتح الجسر العتيق الرابط بين ضفتي الفرات (فيديو +صور)

أفاد مراسلنا في سوريا، بإعادة فتح الجسر العتيق في مدينة الرقة السورية الرابط بين ضفتي الفرات.

وأضاف مراسلنا، أنه تم افتتاح الجسر مساء اليوم الاثنين، وتم نشر صور ومقاطع فيديو تظهر مرور السيارات عبره.

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وكانت السلطات السورية قد افتتحت في وقت سابق من الشهر الحالي، معبرا عائما يربط بين حيي العثمانية وحطلة بمدينة دير الزور الواقعين على ضفتي نهر الفرات شرق سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن افتتاح هذا المعبر يأتي بعد تدمير جميع الجسور الموجودة على النهر خلال السنوات السابقة من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: RT