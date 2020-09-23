سلطات دير الزور تفتتح معبرا طوفيا عائما يربط ضفتي نهر الفرات شرق سوريا

افتتحت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، معبرا طوفيا عائما يربط بين حيي العثمانية وحطلة بمدينة دير الزور الواقعين على ضفتي نهر الفرات شرق سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن افتتاح هذا المعبر يأتي بعد تدمير جميع الجسور الموجودة على النهر خلال السنوات السابقة من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وبين مدير المشروع، رئيس المكتب الفني بمحافظة دير الزور، فادي طعمة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المعبر عبارة عن طوافة تتحرك بشكل ميكانيكي بواسطة محرك ومربوطة بكابلات معدنية مشدودة إلى قواعد بيتونية مسلحة على ضفتي النهر لمقاومة جريان المياه ويمكنها أن تحمل الآليات والأشخاص والبضائع بحمولة تصل إلى 40 طنا.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب أهالي ريف المحافظة الشمالي حيث يتيح لهم نقل البضائع والمحاصيل الزراعية مجانا بين منطقة الجزيرة السورية وباقي مناطق المحافظة ومنها إلى المحافظات الأخرى إضافة إلى أنه يسهل نقل اللقاحات والأدوية وانتقال المرضى والطلاب والموظفين والعمال.

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بدوره أوضح مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور، عزيز عزي، أن المشروع تم تنفيذه بموجب عقد مبرم بين مديرية الخدمات الفنية وفرع الشركة بقيمة عقدية تبلغ نحو 72 مليون ليرة، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تضمنت تأهيل الطرق الواصلة إلى المعبر على ضفتي النهر وأعمال الكتل البيتونية والأكبال المعدنية، والثانية الأعمال الميكانيكية والطوافة التي تمت فيها مراعاة كافة عناصر الأمان.

وسبق أن افتتحت محافظة دير الزور في أكتوبر 2019 جسرا عائما أولا يربط بين ضفتي نهر الفرات في دير الزور ويصل بين قريتي المريعية ومراط.

وينشط في شرق الفرات الاستراتيجية في سوريا عسكريون من 3 دول أجنبية على الأقل وهي الولايات المتحدة وتركيا وروسيا، وتخضع معظم أراضي المنطقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا.

المصدر: "سانا" + وكالات