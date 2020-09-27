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السعودية.. الداخلية توضح الأسماء الممنوعة في المملكة

أخبار العالم العربي

السعودية.. الداخلية توضح الأسماء الممنوعة في المملكة
Faisal Al Nasser
العاصمة السعودية الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه "لا توجد قائمة بأسماء ممنوعة محددة بعينها، وإنما هناك معايير يجب مراعاتها لدى اختيار أسماء الأبناء".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن هيئة الأحوال المدنية قولها، إن "معايير الأسماء لكي تكون نظامية، فمن الضرورة أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها".

وأضافت: "كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا".

وشددت الهيئة على أنه "لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول، وعبد اللات ونحوهما".

المصدر: "عكاظ"

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