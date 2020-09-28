السعودية.. مجهول يهاجم شقيق العريس بالساطور في حفل زفاف شرقي جدة (صور)

تعرض شقيق عريس بمنطقة أبرق الرغامة شرق مدينة جدة السعودية لهجوم مباغت بالساطور، أثناء تأهبه لمغادرة قصر الأفراح بعد حفل زفاف شقيقه.

وتلقت شرطة المنتزهات بلاغا بالواقعة الغريبة وفتحت تحقيقا في الحادث وسط متابعات من المدعوين والأقارب الذين هبوا لمعرفة مصير شقيق العريس.

وقال المعتدى عليه إنه كان يستعد للصعود إلى سيارته بعد حضور الحفلة ولاحظ الجاني يخرج من داره وفي يده ساطور وبعض الآلات وظن أنه ربما كان يسعى لإصلاح سيارته، لكنه تقدم إليه في هجوم مباغت محاولا ضربه بالساطور، ولم يكن أمامه غير النجاة بنفسه والفرار بعيدا عن المهاجم الغامض ونجح في ذلك.

وفوجئ بالمعتدي يتلف إطارات سيارته ويهشمها وهو في حالة هستيرية غير معروفة الأسباب.

وروى شقيق العريس: "لم يكن أمامي غير الفرار.. لكن المهاجم الغامض ركض خلفي وتعدى علي بالضرب".

المصدر: عكاظ